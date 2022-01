Drevdal dømmes til fengsel i ett år

Voldtektstiltalte Gaute Drevdal er dømt til fengsel i ett år.

Ankesaken har gått i Borgarting lagmannsrett.

I tingretten ble kulturprofilen dømt til 13,5 års fengsel for voldtekter av ni unge kvinner og seksuell omgang med en mindreårig. Drevdal er nå frifunnet for åtte av ni voldtekter og for seksuell omgang med mindreårig.