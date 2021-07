Drapstiltalt mor får ankesak

36-åringen som er dømt til 21 års fengsel for å ha drept sine to sønner i Lørenskog, får saken sin opp for Eidsivating lagmannsrett. Det skriver VG.

– Det betyr at lagmannsretten behandler den fullt. Vi får nå prøvd full bevisbedømmelse rundt hennes tilregnelighet. Vi har også begjært oppnevnt nye sakkyndige, men det er ikke avklart ennå, sier 36-åringens forsvarer, advokat Gunhild Lærum.