Drapssikta samtykka til fengsling

Mannen som natt til tysdag blei sikta for drap på ei 40 år gammal kvinne i Noresund har samtykka til fengsling, skriv Sør-Øst politidistrikt i ei pressemelding. Påtalemakta har bede om fire veker varetektsfengsling, der to veker er i full isolasjon. Det var mannen sjølv som melde om hendinga like over midnatt natt til tysdag.