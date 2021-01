Drapssikta også sikta for voldtekt

En mann i 30-åra som er sikta for drap på ei 69-årig kvinne på Ålgård i Rogaland, er også sikta for voldtekt. Ifølge Stavanger Aftenblad ble han onsdag varetektsfengsla i fire nye uker i Jæren tingrett. Han har forklart at de to hadde frivillig sex.