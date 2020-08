Drapssikta mor er varetektsfengsla

Politiet har avgjort at kvinna som er sikta for å ha drepe sine to barn i Lørenskog 19. juli skal varetektsfengslast i to veker. Måndag vart ho avhøyrt for andre gong. Ho har samtykka til å sitje i varetekt under helsevesenet si omsorg.