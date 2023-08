Drapssaken i Haugesund: Håper på avhør de nærmeste dagene

Mannen som er siktet for drap etter funnet av en død person i Haugesund, er fremdeles ikke avhørt. Forsvareren sier at det kan bli avhør i helgen.

– Det kan se ut til at det blir avhør enten i helgen eller på mandag. Det avhenger av helsetilstanden hans, men det blir i utgangspunktet om ikke mange dager, sier advokat Ørjan Eskeland til NTB.

Han er forsvarer for en mann som er siktet for drap etter at en mann ble funnet død i en leilighet på mandag.

Den siktede ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, men har så langt ikke vært inne til avhør av helsemessige årsaker.

Mannen samtykket til fengslingen onsdag, men nekter for at han har noe med drapet å gjøre.

(NTB)