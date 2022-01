Drapsofferet er 28 år og fra Haugesund

Politiet opplyser at mannen som ble funnet død utenfor en boligblokk i Haugesund natt til lørdag, er 28 år gammel og fra byen. To menn i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap. De sitter nå i avhør på politistasjonen i Stavanger.