Drapsmannen kjent av etterretningen

Mannen som drepte den britiske politikeren David Amess, var kjent for politiet og var blitt sendt på et program for avradikalisering.

Den 25 år gamle mannen ble pågrepet og sitter i avhør hos britisk politi etter at han fredag knivstakk Amess som møtte velgerne sine i en kirke i den lille byen Leigh-on-Sea.

Politiet har fastslått at drapet var en terrorhandling, og de undersøker om motivet kan være knyttet til islamistrisk ekstremisme. Det er politiets antiterrorenhet som leder etterforskningen.