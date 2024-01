Drapsdømte Stig Millehaugen blir ikke prøveløslatt

Borgarting lagmannsrett skriver i en pressemelding fredag at drapsdømte Stig Millehaugen ikke blir prøveløslatt.

– Den forvaringsdømte ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år, for overlagt drap og forsøk på overlagt drap. Minstetiden var utløpt, og den domfelte begjærte seg prøveløslatt. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at vilkårene for prøveløslatelse ikke var til stede, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Retten mener at det er fare for at Millehaugen vil begå lovbrudd som gir grunnlag for forvaring dersom han prøveløslates.