Drammen setter krisestab

Det er ventet stigende vannstand i Drammen, og kommunen frykter at situasjonen kan bli verre enn etter ekstremværet Hans.

Kommunen har derfor satt krisestab.

– Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden, men vannstanden er ventet å nå dette nivået, skriver kommunen på sine sider.

Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder.

Også Nesbyen har satt krisestab etter enda en flom søndag.