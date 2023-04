Dramatisk nedgang i salg og igangsetting

Boligprodusentenes Forening la frem det som beskrives tidenes svakeste tall siden 1999 da de presenterte sin statistikk for 1. kvartal onsdag.

Salget av nye boliger falt med 44 prosent i mars, sammenlignet med mars i fjor.

Samtidig er igangsettingen ned 64 prosent i mars, sammenlignet med samme måned i fjor.

Dette skal være de svakeste tallene for et 1. kvartal siden 1999, og nedgangen skal gjelde for hele landet.

– Nå er det krise, sa adm. dir. Lars Jacob Hiim, som beskriver situasjonen som alvorlig.

– Nå er det krise for næringen og landets boligforsyning. I de kommende kvartalene vil dette føre til lavere sysselsetting i næringen, sier han.

Boligprodusentene mener renteøkninger og høye byggekostnader er viktige årsaker til at det har stoppet opp i både salg og igangsetting.