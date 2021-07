Dramatisk da dobbeltsculler kantret

Are Strandli og Kristoffer Brun havnet i vannet like før slutt under semifinalen i lettvekt dobbeltsculler i Tokyo-OL. Dermed er OL-eventyret over for duoen. Videosbilder viser at båten gikk rundt like før målgang da den norske duoen kjempet om å ta seg til finale. Noen minutter senere ble Strandli hentet opp av redningsbåter, mens Brun padlet ensom til mål. Hendelsen skjedde i sterk vind.