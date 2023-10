Donald Trump foreslått som ny leder i Representantenes hus

Flere republikanske folkevalgte foreslår at USAs tidligere president Donald Trump som leder i Representantenes hus, det melder Sveriges Radio. De legger til at det vil være noe helt nytt med en leder som ikke er medlem av Representantenes hus.

Trump utelukker ikke å bli den nye lederen.

– Mange mennesker har ringt meg angående å bli leder i Representantenes hus. Alt jeg kan si, er at vi vil gjøre det som er best for landet, republikanske partiet og folk, sa Trump onsdag morgen utenfor rettshuset i New York.

Han la til at har fokuset på vinne presidentvalget, skriver NBCnews.

Splittelsen er stor på republikansk side etter at flere republikanere tirsdag dannet flertall i en avstemning med Demokratene, og kastet Kevin McCarthy.

Medlemmene av Representantenes hus, Steve Scalise og Jim Jordan har varslet at de ønsker å innta rollen som leder.

Republikanerne vil velge den ny lederen 11. oktober.