Dømt til tvungent psykisk helsevern

En 18 år gammel mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for å ha drept Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19), og for et drapsforsøk på en tredje mann, i Trondheim i september i fjor. 18-åringen fra Afghanistan er funnet utilregnelig,