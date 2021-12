Dømt for uaktsomt drap

En mann er dømt for uaktsomt drap for å ha stoppet på E16 for å ta bilde av julebelysning i Flåm. En kvinne døde da bilen hennes krasjet inn i mannens bil.

Kvinnen i 50-årene krasjet i mannens parkerte bil på E16 i Aurland høsten 2019, ifølge Bergens Tidende. Så kolliderte hun med en annen bil som kom fra motsatt kjøreretning. Hun døde på ulykkesstedet.

Mannen i slutten av 50-årene er nå dømt til 90 dagers fengsel for å ha forvoldt en annens død. Førerkortet hans inndras i tre år, og han må betale 375.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnens etterlatte.

Statsadvokaten mener tiltalte parkerte for å ta bilder på stedet slik at «største del av bilen befant seg i kjørebanen». I retten forklarte mannen at han under kjøringen fikk mistanke om at han kunne ha kjørt på et dyr. Han brukte ikke nødblinklys eller blinklys.

(NTB)