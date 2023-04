Dømt for grovt bedrageri av 54 millioner kroner

En mann i 40-årene fra Moss er dømt for grovt bedrageri av 54 millioner kroner mot 77 fornærmede. Han er dømt til fem og et halvt år i fengsel.

Saken er nå rettskraftig, etter at Høyesterett har besluttet å ikke fremme anken hans til behandling.

Han er også dømt til å betale erstatning til de fornærmede på 60 millioner kroner. Han er videre fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år fra han er ferdig å sone fengselsdommen.

– Dette er en spesiell sak med mange fornærmede. Med Høyesteretts beslutning setter vi punktum på en omfattende bedragerisak som har rammet mange eldre personer, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender.

I retten forklarte flere av de fornærmede at de har tapt alle sine sparepenger. Lagmannsretten skriver i sin dom at de ikke er "i tvil om at mange fornærmede er blitt påført betydelige velferdstap."