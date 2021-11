Dømt for drapet på Ahmaud Arbery

En far og en sønn og deres nabo i den amerikanske delstaten Georgia er funnet skyldig i drapet på Ahmaud Arbery 23. februar i fjor.

De tre hvite mennene stanset den sorte Arbery da han løp gjennom deres nabolag. Arbery ble skutt og drept med en hagle.

De tre nå dømte mennene ble arrestert over to måneder etter drapet til tross for at det lokale politiet i Georgia var klar over hvem som hadde avfyrt skuddene. Arrestasjonene kom kort tid etter at en video av drapet begynte å bli spredd i sosiale medier.

I videoen blir Arbery konfrontert av en mann med hagle. Det blir avfyrt tre skudd. Alle rammer Arbery.

Ahmaud Arbery var på joggetur i nabolaget til de tre mennene. De har foklart at de var redd for at han hadde begått innbrudd.