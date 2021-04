Dømt for deling av sexvideo

En person er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 90 dager for deling av en privat sexvideo på Snapchat. Videoen var at tre personer som hadde sex og den fornærmede visste verken at det ble filmet eller at videoen ble delt. Dommen falt 13. april og kan fremdeles ankes.