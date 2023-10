Dommer irettesatte Trump etter innlegg på sosiale medier

I den andre dagen av rettsrunden i bedragerisøksmålet mot tidligere president Donald Trump, ba dommer Arthur Engoron Trump å fjerne et innlegg Trump hadde delt på sitt sosiale medienettsted, Truth Social, skriver CNN.

Trump hadde delt et bilde av dommerens rettssekretær, Allison Greenfield, som deltok på et offentlig arrangement sammen med den demokratiske presidenten i Senatet, Chuck Schumer. Trump skal ha skrevet at Greenfield var Schumers kjæreste.

– Dette er uakseptabelt og vil ikke bli tolerert under noen omstendigheter. Du kan regne dette som et pålegg om taushetsplikt, sa dommeren.

Begge sider forbys å omtale noen av rettens ansatte. Engoron truet med «alvorlige sanksjoner» dersom dette brytes dette, men spesifiserte ikke hva det betyr i detalj.

De to siste dagene har Trump møtt opp i den sivile rettssaken i New York.

I en pause i retten tirsdag fortalte Trump til reportere at han planlegger å innta vitneboksen på et tidspunkt i saken, som kan pågå fram til jul.

(NTB/NRK)