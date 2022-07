Dommen i saken mellom Heard og Depp blir stående

Skuespilleren Amber Heard får ikke medhold etter at hun ba om at dommen i den sivile saken mellom henne og eksmannen Johnny Depp blir satt til side.

Heard ble dømt til å betale Depp 10 millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser etter at hun skrev et avisinnlegg der hun hevdet å være et offer for vold i hjemmet.

Depp ble på sin side dømt til å betale sin ekskone 2 millioner dollar i erstatning fordi domstolen mente hun var utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Tidligere i juli leverte Heard inn en begjæring om at dommen mot henne måtte settes til side eller at rettssaken måtte kjennes ugyldig. Advokatene hennes begrunnet begjæringen med en rekke ulike forhold, men dommeren Penney Azcarate avviste alle. I onsdagens kjennelse fastslår hun at Heard heller ikke kan vise til at hun ble forhåndsdømt.

Heard har fortsatt mulighet til å anke dommen til Virginia Court of Appeals. (NTB/AP)