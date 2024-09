Dom i hysjpengesaken mot Trump utsatt til etter valget

En dommer har utsatt straffeutmålingen i hysjpengesaken mot Donald Trump til 26. november, melder Reuters.

Det er tre uker etter høstens presidentvalg.

Trump var tiltalt for å ha brutt regnskapsloven i forbindelse med en betaling på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels' advokat. Betalingen skjedde rett før valget i 2016, hvor Trump vant.

Trump sier selv fredag at han mener hele saken bør bli forkastet.

Daniels fikk pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell i 2006. Trump nekter for at dette har skjedd.

I mai ble Trump funnet skyldig på alle punkter. Opprinnelig skulle dommen komme 18. september.