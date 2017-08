Døgnrytme fører til nattulykker

Døgnrytmen har mye av skylda for de mange arbeidsulykkene som skjer om natta, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen. Søvnmangel er ikke hovedårsaken. Risikoen for alvorlige ulykker er 30 prosent høyere for nattarbeidere enn for dagarbeidere.