Dødstallet stiger etter eksplosjon på irsk bensinstasjon

Tallet på døde etter eksplosjonen på en bensinstasjon i Irland fredag, har steget til ti, opplyser politiet lørdag.

Tidligere er det blitt opplyst at sju omkom i hendelsen og at åtte er innlagt på sykehus med skader. Men etter at redningsmannskaper har søkt gjennom bensinstasjonen og to bygninger rett ved som raste sammen, er tallet på døde oppjustert til ti.

Blant de døde er to tenåringer og et barn i småskolealder.

Årsaken til eksplosjonen er ennå ikke kjent.

Lørdag ettermiddag sier politiet at de ikke regner med å finne flere overlevende, men at søket etter flere mulige ofre fortsetter.

Det var ved 15-tiden lokal tid fredag at det eksploderte ved bensinstasjonen i landsbyen Creeslough. Bensinstasjonsbygningen ble helt ødelagt, og to toetasjes bolighus rett ved raste sammen mens fasaden på en tredje bygning ble blåst vekk.

(NTB)