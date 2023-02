Død person funnet i et telt Bergen

– Personen ble funnet inne i et telt, og bar preg av å ha ligget lenge. Funnet ble gjort av turgåere, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet er på stedet og kriminalteknikere er på vei ut for å foreta undersøkelser.

– Det er per nå ingen holdepunkter for at dødsfallet stammer fra en kriminell handling, men politiet har iverksatt en etterforskning, skriver de.

– Personen er ikke identifisert og pårørende er av den grunn ikke varslet. Dette arbeidet er påregnet å ville ta noe tid, skriver politiet videre.

Jourhavende jurist i Vest politidistrikt Lene Cecilie Tertnes Christiansen sier de har få opplysninger så langt.

– Krimteknisk er på stedet nå, de vil jobbe videre ut fra funnene de gjør.

Finnes det saker eller savnetmeldinger som dere kan knytte til funnet?

– Vi kan ikke svare på det nå, sier Christiansen.