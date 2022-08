Dobbeltdrapet: Siktede mistet lokalt behandlingstilbud

45-åringen som er siktet for drapene på et ektepar på Otta har i 25 år vært inne og ut av psykiatrien. Et sentralt tilbud for psykisk syke i hele Nord-Gudbrandsdalen, Bredebygden, har samtidig gradvis blitt bygget ned. I 2020 ble det nedlagt.

Behandling ved Bredebygden var delvis grunnen til at mannen kom til Otta på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge opplysninger til NRK. VG meldte dette først fredag kveld.