Dobbeltdrapet i Kristiansand: Politiet etterlyser 46 år gammel mann

Politiet i Agder etterlyser Alwan Ahmed Alawneh (46) i forbindelse med dobbeltdrapet i Kristiansand.

– Den etterlyste mannen er den siktede i saken. Han er far til den åtte år gamle jenta som ble funnet drept, men bor ikke lenger på adressen, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har ikke kommet i kontakt med siktede, som er internasjonalt etterlyst.

– Han er veldig viktig for oss å komme i kontakt med. Det er en sentral person i saken og for etterforskningen, derfor går vi nå ut med denne etterlysningen i media, sier Pedersen.

Mannen er norsk statsborger og opprinnelig fra Palestina.

– For politiet er det fortsatt viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne og vi utelukker ikke at det kan være andre eller flere gjerningspersoner, sier Pedersen.