DNB-sjef tjente 15,4 millioner i 2022

DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente 15,4 millioner kroner i 2022. Hun var dermed den best betalte i konsernledelsen. Årsrapporten for 2022 viser at DNB-sjefen hadde en fastlønn på 8,6 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner kroner året før, skriver E24. Deler av lønnen var i aksjer som utgjorde 2,5 millioner kroner. I tillegg fikk Braathen bonus på over 3 millioner kroner. På toppen fikk hun et beløp til ytelser og pensjonsopptjening. Totalt lå årslønnen på over 15 millioner kroner.

(NTB)