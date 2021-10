DNA-treff i Tengs-saken

DNA-beviset mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs viser treff på mer enn 25 markører, skriver Gulating lagmannsrett i fengslingskjennelsen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Der er treff på flere Y-markører enn det Universitetet i Oslo vanligvis tester for. Y-markører brukes først og fremst for å slå fast at en person ikke har noe med saken å gjøre.