DN: Ukrainske soldater skal trenes opp i Norge

For første gang skal ukrainske soldater bli opplært i sanitet, skarpskyting og lagføring på norsk jord, skriver Dagens Næringsliv. De første ukrainske soldatene, cirka hundre i tallet, kommer i vår til Heimevernets anlegg i Trøndelag. De skal være her i fem-seks uker før nye ukrainske kontingenter overtar utover året, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til avisa.

Tidligere har det vært et mindre antall ukrainske soldater på norsk jord, men kun for å få opplæring i materiellet Norge har donert.

– Det nye er at vi tilbyr spesialisttrening for ukrainske soldater i Norge, ikke bare knyttet til materiell. Nå blir det trening på sanitet, skarpskyting og lagførerkurs. Dette er et stort bidrag som kommer til å være synlig, sier Gram til DN.