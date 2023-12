DN: Equinor omdirigerer skip i Rødehavet

Equinor omdirigerer skip i Rødehavet i lys av sikkerhetssituasjonen der den siste tiden, skriver Dagens Næringsliv (DN).

– Vi følger situasjonen nøye og er i dialog med eiere av skip som frakter på våre vegne og med andre aktører i industrien. Vi har nå valgt å omdirigere skip i området, men har ikke tatt en beslutning på videre aktivitet, sier talsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til DN.

Tidligere mandag opplyste oljeselskapet BP at de stanser sin skipsfart i Rødehavet inntil videre.

Mandag ble et skip eid av et norsk rederi angrepet i Rødehavet. Houthi-militsen tar på seg ansvaret for angrepet på norske Swan Atlantic og enda et skip, MSC Clara, mandag, skriver Reuters klokken 14:23.

Også 12. desember ble et norskeid skip angrepet i Rødehavet.