DN: Brenna var informert om Utøya-samarbeid i 2022

Daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ble informert om at hennes departement ga millionstøtte til Utøya AS, ett år før hun erklærte seg inhabil i saken, skriver DN i dag.

I 2022 delte departementet ut flere millioner til Wergelandsenteret, millioner som også kom Utøya AS til gode.

I styret i Utøya AS satt ekssamboeren til Brenna og to venninner. Brenna har forklart til kontrollkomiteen at hun ikke var bevisst på at samarbeidet mellom Wergelandsenteret var å anse som økonomisk støtte til Utøya AS, og at det derfor ikke var relevant for henne å vurdere habiliteten overfor Utøya AS.

Nå bekrefter Kunnskapsdepartementet overfor DN at politisk ledelse mottok et notat hvor det fremgår at Utøya AS er koblet opp til Wergelandsenteret og støtten til skoleprosjektet 22. juli.

Brenna har ikke besvart DNs henvendelser.