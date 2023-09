Djokovic skrev Grand Slam-historie i New York

Novak Djokovic kunne søndag juble for sin 24. Grand Slam-tittel etter at han slo russiske Daniil Medvedev i US Open-finalen i New York.

Han revansjerte seg etter det bitre tapet mot russeren i US Open i 2021.

Djokovic vant med settsifrene 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Finalen ble preget av lange og spennende ballvekslinger som fikk publikum til å reise seg i ekstase og et andresett som ble helt avgjørende.

Med finaletriumfen søndag tangerte han Margaret Courts rekord. Det australske tennisikonet vant 24 Grand Slam-titler mellom 1960 og 1975.