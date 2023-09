Djokovic skrev Grand Slam-historie - hyllet død basketstjerne

Novak Djokovic kunne søndag juble for sin 24. Grand Slam-tittel etter at han slo russiske Daniil Medvedev i US Open-finalen i New York.

– Det betyr alt i verden for meg. Jeg lever barndomsdrømmen, sa Djokovic i seiersintervjuet.

Han revansjerte seg etter det bitre tapet mot russeren i US Open i 2021.

Djokovic vant med settsifrene 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Finalen ble preget av lange og spennende ballvekslinger som fikk publikum til å reise seg i ekstase og et andresett som ble helt avgjørende.

Etter kampen hyllet han basketballegenden Kobe Bryant med en t-skjorte. Bryant gikk bort i en helikopterstyrt sammen med datteren, Gianna, i 2020.

– Kobe var en nær venn. Vi snakket mye om vinnermentalitet da jeg var skadet og prøvde å gjøre comeback. Han var en av de som jeg stolte mest på, og som alltid støttet meg.

– Det som skjedde for noen år siden, da han og datteren hans omkom, det var noe som gikk dypt innpå meg, fortalte Djokovic.

Med finaletriumfen søndag tangerte han Margaret Courts rekord. Det australske tennisikonet vant 24 Grand Slam-titler mellom 1960 og 1975.

– Kobes trøyenummer var 24. Jeg tenkte det kunne være en fin symbolsk ting å anerkjenne ham, sier Djokovic om t-skjorte-gesten.