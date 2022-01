Djokovic pågrepet i Australia

Tennisstjernen Novak Djokovic er pågrepet av politiet i Australia i påvente av en rettslig høring rundt hans visumsøknad og utvisning fra landet. Rettsmøtet skal starte lørdag morgen lokal tid i Melbourne, melder Reuters.

Serbiske Djokovic er i Australia for å forsvare sin tittel i tennisturneringen Australian Open, men har fått avslag på visum to ganger blant annet fordi han er uvaksinert og anklaget for å ha brutt smittevernregler.