Dick Fosbury snudde høydehopp opp ned – Nå er han død

Mannen som revolusjonerte høydehopp, amerikanske Dick Fosbury, er død. Det melder AFP, som siterer Fosburys agent. Han ble 76 år gammel.

I 1968 innførte Fosbury som 21-åring det som senere ble kjent som «Fosbury flop». Som består i å hoppe baklengs over stangen, og dermed øke bevegelseskraften oppover ved hjelp av sentrifugalkraften. Men det skulle bli alt annet enn en flopp. I dag er det knapt noen høydehopper som kjenner til noen annen teknikk enn den som fikk verden til å sperre opp øynene under OL-finalen i Mexico. Fosbury satte olympisk rekord da han gikk over 2,24 meter.

– Jeg fant ut at jeg kunne ha høyere fart inn mot lista. Med god bøy i ryggen kunne jeg holde tyngdepunktet lavere, forklarte den 1.93 meter høye hopperen som begynte å hoppe opp ned som 16-åring.

Flere år senere sa han:

– Jeg tror floppen er den naturlige stilen, og jeg var den første som fant det ut.

Til tross for stor skepsis i starten, vant den nye teknikken raskt popularitet, og er i dag så å si enerådende blant dagens høydehoppere.