Dette skjedde natt til 2. november

304 nye koronasmitta i Noreg

Siste døgn er det registrert 304 nye koronatilfelle i Noreg. Søndag var 63 pasientar innlagde på sjukehus med covid-19-sjukdom.

Så langt er det registrert 282 koronadødsfall her i landet. I alt 20.634 har testa positivt for viruset.

Trump og Biden i hektisk sluttspurt

Både president Donald Trump og utfordraren hans, Joe Biden, bruke søndag kveld og natt til måndag på nye veljarmøte. Trump heldt fem møte, Biden to og visepresidentkandidaten hans, Kamala Harris, to. Alle tre konsentrerte seg om delstatar som vil avgjere valet tysdag.

SE VIDEO: Trumps valgkampmøte i Miami.

Skuldingane var skarpe og gjensidige. Trump sa at med Biden som president blir det økonomisk kollaps for USA, at millionar av arbeidsplassar vil ryke, at Biden er korrupt og har teke imot millionar frå det kinesiske kommunistpartiet. Han brukte òg tid på å vise videoar der Biden snakka utydeleg og tok feil av kva delstat han var i, til stor jubel frå tilhengjarane.

Biden og Harris på si side kritiserte begge presidenten for ikkje å ha gjort nok for å avgrense koronaspreiinga, for å vilje ta helseforsikringa frå 100 millionar amerikanarar, for å favorisere dei rike venene sine, for berre å betale småpengar i skatt, og for å ikkje tore å konfrontere Russland. Biden angreip igjen Trump for å ha kalla soldatar og krigsheltar for taparar.

Kamala Harris brukte tid på å fortelje kva det vil bety om Obamacare blir oppheva då ho talte i Goldsboro i Nord-Carolina i natt. Foto: Ben McKeown / AP/NTB

Seks redda frå husbrann i Bodø

Seks bebuarar redda seg i natt ut frå ein brennande fleirmannsbustad i Vestbyen i Bodø.

To av dei fekk røykskadar og er frakta til sjukehus. Politiet i Nordland har ikkje sagt noe om brannårsaka.