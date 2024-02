Det hvite hus misfornøyd med kommentarene til spesialetterforskeren

Det hvite hus er glad for at president Joe Biden ikke blir tiltalt for å ha hatt graderte dokumenter, men er lite fornøyd med spesialetterforskerens kommentarer.

I en kommentar innrømmer advokat Richard Sauber at det ble begått feil under pakkingen etter Bidens periode som visepresident.

Men han påpeker at det i 50 år dessverre har vært helt vanlig med slike feil når en administrasjon eller en senator pakker sammen.

– Vi er uenig i en rekke upresise og upassende kommentarer i spesialetterforskerens rapport. Men uansett er det viktigste at det ikke er grunn til å ta ut tiltale, sier han.

Blant kommentarene Det hvite hus trolig reagerer på, er at spesialetterforsker Robert Hur sier at Biden i samtaler med ham framsto «som en sympatisk velmenende eldre herre med dårlig hukommelse».

(NTB)