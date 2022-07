Det brenner i oljeraffineriet på Mongstad

Det er meldt om brann på oljeraffineriet på Mongstad utenfor Bergen. Brannen ble meldt inn kl. 05.53. Det er observert flammer og røyk. Nødetatene er på vei til stedet.

Det skal være brann på et prosessoranlegg, og ikke fare for andre bygninger. Anleggets eget industrivern på stedet har satt i verk tiltak og opplyser at de har kontroll på situasjonen. De opplyser at det ikke er fare for området utenfor selve anlegget.

Det er ikke meldt om skade på personer, melder politiet.