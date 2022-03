Den russiske hæren vil fokusere på «frigjøring» av Donbas-regionen

Den russiske hæren varsler at den vil konsentrere seg om å frigjøre Donbas-regionen øst i Ukraina, der de to separatistkontrollerte fylkene ligger.

Uttalelsen kan tyde på et skifte i den russiske strategien, og at de vil sette alt inn på å ta kontroll over alle områdene som utgjør fylkene Luhansk og Donetsk.

– Russlands viktigste målsettinger i den første delen av operasjonen er generelt blitt oppfylt, sier nestleder i den russiske generalstaben, Sergej Rudskoj, fredag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Den ukrainske hærens kampstyrker er blitt markant redusert, noe som gjør det mulig å fokusere på vår kjerneinnsats på å oppnå hovedmålet, å befri Donbas, sier han.

Sky News siterer en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet der det hevdes at russisk-støttede separatister nå kontrollerer 93 prosent av Luhansk og 54 prosent av Donetsk.

Det amerikanske forsvarsdeartementet melder også at russerne nå bruker mye mer energi i Donbas. Spesielt ser de klart økt russisk aktivitet i Luhansk-området.

Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland de to fylkene som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser.

Russiskvennlige separatister tok kontroll over fylkene i 2014, men har siden mistet områder til ukrainske regjeringssoldater.

(NTB)