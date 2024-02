Den pakistanske regjeringen med nytt vedtak om utlevering av Bhatti

Den pakistanske interimsregjeringen vedtok i dag å utlevere Arfan Qadeer Bhatti til Norge. Dette går fram av en pressemelding fra regjeringskontoret i Islamabad som ble delt med pressen tidligere i dag. Regjeringen har dermed godtatt innenriksdepartementets forespørsel om utleveringen heter det i pressemeldingen.

Videre står det at granskingsretten kom fram til at Bhatti er mistenkt og kan være involvert i terror og andre kriminelle handlinger. På grunnlag av konklusjonen til både det føderale politiet og granskingsretten har regjeringen i dag godkjent utleveringen. Det er den andre regjering i Pakistan som har godkjent utleveringen, men så lenge saken går for retten er det vanskelig å si om denne godkjenning kan iverksettes. Bhatti har allerede anket avgjørelsen fra granskingsretten, og han venter på ankebehandlingen i Islamabad High Court.

Bhattis norske forsvarere, John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma, sier til NRK at de har registrert meldingen fra regjeringen i Pakistan.

– Vi får opplyst fra Bhattis pakistanske advokat at dette fortsatt er gjenstand for rettslig prøving i Pakistan. Dagens planlagte rettsmøte ble utsatt da påtalemyndigheten ikke møtte.

Ny dato for rettsmøte er 7. mars, opplyser Elden og Bouras.

NRK har også vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som ikke har noen kommentar til saken.