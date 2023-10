Den israelske hæren: Har angrepet 500 mål i Gaza i natt

Israel har gjennomført angrep mot 500 mål i Gaza natt til mandag, opplyser Israels hær.

– Jagerfly, helikoptre, fly og artilleri fra den israelske hæren slo til mot over 500 Hamas-mål på Gazastripen, heter det i uttalelsen.

Samtidig pågår det mandag morgen kamper på sju til åtte steder nær Gazastripen, ifølge hæren.

Det har blant annet blitt meldt om kamper i Sderot i natt.

Hæren varsler også at det er sendt fire kampenheter til Sør-Israel og at det tar mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen.

Hæren sier også at de ikke har full kontroll langs Gazastripen og at soldater går fra dør til dør.

– Vi jakter fortsatt på de siste terroristene på israelsk jord. Våre tropper går fra hus til hus og dør til dør, for å finne de siste terroristene inne i Israel, sier oberstløytnant Jonathan Conricus, ifølge CNN.