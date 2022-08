Demonstrasjoner for og mot Pelosi

I Taiwan var det tirsdag demonstrasjoner både for og mot besøket av den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi. Flere som protesterte mente besøket provoserer Kina unødig og frykter at det øker faren for krig. Andre demonstranter ønsket henne velkommen og fremhevet vennskapet mellom Taiwan og USA.