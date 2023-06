Demonstranter tente på bank og biler i Paris

I Frankrike har sinte demonstranter tent på biler og bygget nye barrikader i gatene i Paris-forstaden Nanterre for tredje natt på rad, etter at en minnemarkering for 17-åringen som ble drept av politiet tirsdag, var avsluttet.

Demonstrantene har også angrepet og satt fyr på en bank, melder Reuters. Brannen ble slukket av brannfolk som ble beskyttet av politi i opprørsutstyr og pansrede biler.

Demonstrantene skjøt også mot politiet med fyrverkeri.

40.000 politifolk er kalt ut. President Emmanuel Macron har oppfordret til ro, samtidig som han har prøvd å dempe gemyttene ved å fordømme drapet på 17-åringen.