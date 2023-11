Deler av Østmarka i Oslo og Akershus blir nasjonalpark

Regjeringen oppretter Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde i Oslo og omegn. Dermed blir et område på til sammen 71 kvadratkilometer vernet.

– Vi verner Østmarka både for å bevare naturen i seg selv og for å sikre at befolkningen i framtiden har tilgang til mer intakt natur for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vernet bidrar også til å nå det nye globale målet om 30 prosent bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Dermed oppretter man for første gang en bynær nasjonalpark. Østmarka nasjonalpark er vernet etter naturmangfoldloven og dekker 54 kvadratkilometer i kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk.