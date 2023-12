Deler av bygg skal ha blitt tatt av vinden ved Klepp

Mannskap fra Klepp brannstasjon rykker ut etter melding om at deler fra et bygg skal ha blitt tatt i vinden.

Også i Gjesdal har brannvesenet rykket ut etter melding om at deler av et tak har løsnet fra et bygg, melder 110 Sør-Vest på X onsdag kveld.