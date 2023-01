Dei to personane som vart funne døde i Molde torsdag, var skotne

Møre og Romsdal politidistrikt kan stadfeste at dei to personane som blei funne døde i ein bustad i Molde torsdag var skotne. Det blei funne eit våpen i bustaden.

Sikker identitet og dødsårsak vil bli fastslått gjennom obduksjon over helga.

– Det er all grunn til å tru at det er bebuarane i bustaden som er funne døde. Vi etterforskar omstenda rundt hendinga, men ut frå etterforskinga så langt er det ikkje haldepunkt for at andre enn dei avdøde har vore i bustaden, seier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt.