Deadline: Droppar siktinga mot Alec Baldwin

Statsadvokaten New Mexico droppar siktinga mot skodespelaren Alec Baldwin for aktlaust drap, melder Deadline. I oktober 2021, under innspelinga av westernfilmen «Rust», fyrte Baldwin av ein rekvisittrevolver som viste seg å vere ladd med ekte kuler. Filmfotografen Halyna Hutchins blei treft av skotet, og døydde. Baldwin har halde fast på at han ikkje visste at revolveren var ladd, og at han er uskuldig.

Også siktinga mot Hannah Gutierrez-Reed som var våpenansvarleg under innspelinga, er droppa, melder nettstaden.