De to siktede etter Oslo-skyting varetektsfengsles i fire uker

De to siktede etter Oslo-skyting varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, det kommer frem i en kjennelse fra Oslo tingrett fredag ettermiddag.

De to mennene i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at to menn i 30-og 40-årene ble skutt. Hendelsen tok sted på åpen gate i Oslo sentrum. Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent.

Politiet etterforsker om det kan være knyttet til en langvarig konflikt i Oslos kriminelle underverden. De to siktede er tilknyttet MC-klubben Satudarah. De to fornærmede er lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

De to mennene rømte til Italia etter skytingen ved Nationaltheatret. Torsdag ettermiddag landet de på Gardermoen, bevoktet av sivilt kledd politi.