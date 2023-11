De første norske borgerne er ute av Gazastripen

– Jeg er svært glad for at de første norske statsborgerne nå har kommet i trygghet på egyptisk side av grensa ved Rafah. Vi fortsetter arbeidet for fullt slik at de andre norske statsborgerne også snart kan komme i trygghet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra regjeringen.

Tidligere har UD opplyst at mer enn 250 nordmenn befinner seg på Gazastripen. I går kveld fikk 51 norske borgere beskjed om at de kunne reise ut fra Gaza, via grenseovergangen ved Rafah. Grensen åpnet i dag klokken 08.00.

– Vi har jobbet døgnet rundt siden 8.oktober for å sikre at de norske statsborgerne skulle få komme ut av Gaza. Det er ingen trygge steder i Gaza, og alle som er der utsettes for traumatiske opplevelser. I dag er vi lettet over at noen norske borgerne har fått krysset grensa. Samtidig må vi fortsette arbeidet for alle som fortsatt befinner seg i Gaza. Det er en humanitær katastrofe, som også rammer norske borgere. Krigshandlingene må opphøre og humanitær hjelp må få slippe inn, sier utenriksminister Espen Barth Eide.