Datatrøbbel hos Vy fører til forsinkelser og stans i togtrafikken

Det er forsinkelser og innstillinger lørdag morgen på grunn av dataproblemer hos Vy.

– Vi jobber fortsatt med å finne feilen og løse den. Inntil den er funnet, jobber vi med å kjøre så mange tok vi kan. Vi vet ikke helt når dette blir løst.

Det sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy til NRK. Hun opplyser at de kjører med halv produksjon.

– Nå sprer vi togene jevnt utover, for at det skal bli minst mulig belastning på kundene. Det er litt løpende hvor togene står og går, sier Moen.

Hun sier at det ikke er noe som tyder på at Vy er utsatt for et dataangrep.

Det er derimot en feil med lokførernes digitale oversikt over togenes tekniske tilstand som fører til trøbbelet lørdag morgen. Moen sier at de er avhengige av å kunne overvåke denne for å kjøre trygt.

– Heldigvis er det lørdag morgen. Vi håper de fleste kundene skal få andre alternativer, sier Moen, og legger til at blant annet Bergensbanen er uberørt av feilen.